Covid, news. Quarta dose, circolare: somministrazione immunodepressi dopo 120 giorni. LIVE (Di domenica 20 febbraio 2022) Arrivano le indicazioni per la somministrazione booster ai pazienti fragili. Da domani tornano in giallo Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta. Via libera alla Quarta dose per gli immunodepressi gravi. L'ultimo report del ministero della Salute registra 50.534 nuovi contagi e 252 morti con 492.045 tamponi processati Leggi su tg24.sky (Di domenica 20 febbraio 2022) Arrivano le indicazioni per labooster ai pazienti fragili. Da domani tornano in giallo Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d'Aosta. Via libera allaper gligravi. L'ultimo report del ministero della Salute registra 50.534 nuovi contagi e 252 morti con 492.045 tamponi processati

Advertising

gparagone : Un Governo, quello di Draghi, che ferma l’acqua con lo scolapasta: anche a #Pisa un'altra sentenza contro.… - repubblica : Fine delle restrizioni in Inghilterra, inclusa quarantena per gli infetti. 'Possiamo tornare alla normalita' pre Co… - LaStampa : Il Covid e le cure interrotte: 600mila interventi rinviati, un milione di pazienti oncologici senza trattamenti - CassandraSere : RT @Lidia_Undiemi: «l’ordinamento costituzionale italiano non contempla né lo stato di eccezione, né lo stato di emergenza al di fuori dell… - SatiLeaks : RT @gparagone: Un Governo, quello di Draghi, che ferma l’acqua con lo scolapasta: anche a #Pisa un'altra sentenza contro. -