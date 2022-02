Covid Marche | curva in discesa verso la zona gialla di domani I nuovi contagi sono 1 634 Tre morti Età e province | ecco dove il virus non

Advertising

telodogratis : Covid oggi Marche, 1.634 contagi: bollettino 20 febbraio - PasqualeCacace5 : RT @fisco24_info: Covid oggi Marche, 1.634 contagi: bollettino 20 febbraio: (Adnkronos) - I dati della Regione - lifestyleblogit : Covid oggi Marche, 1.634 contagi: bollettino 20 febbraio - - italiaserait : Covid oggi Marche, 1.634 contagi: bollettino 20 febbraio - sulsitodisimone : Covid oggi Marche, 1.634 contagi: bollettino 20 febbraio -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Marche

ANCONA - Leverso la zona gialla di domani con i dati delin discesa. Oggi, 20 febbraio 2022, i nuovi contagi sono 1.634 su 4.368 tamponi esaminati nel percorso diagnostico - screening. La ...Sono 1.634 i nuovi contagi da coronavirus nelleoggi, domenica 20 febbraio, secondo il bollettino con i datidella Regione. Processati 5.896 tamponi, di cui 4.368 nel percorso ...In totale le vittime nelle Marche a causa del Coronavirus sono 3.556. Nel dettaglio, 1101 nella provincia di Pesaro-Urbino, 1.110 ad Ancona, 604 a Macerata, 393 a Fermo e 305 ad Ascoli Piceno, più 43 ...Prima la pausa natalizia, poi lo stop imposto dalla Federazione a causa dei contagi da covid-19 e infine un intoppo anche nel giorno previsto per la ripresa. Non si può dire che lo United Pomezia non ...