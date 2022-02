Covid, Magrini (Aifa) a Sky TG24: "Vaccinazione annuale? Valuteremo su dati estivi" (Di domenica 20 febbraio 2022) "Analogamente alla dose precedente, a partire dal 120esimo giorno è raccomandato che i soggetti immunodepressi si rivaccinino", poiché "una quota importante pari al 30-40% di loro non ha avuto una risposta ottimale. La quarta dose consente un efficace richiamo e di recuperare un 10-15% che non ha risposto e per gli altri, se a rischio, pensare anche di essere coperti con un nuovo anticorpo che sarà disponibile a partire dalla prossima settimana". Lo ha detto alla tramissione e-Venti su Sky TG24 Il direttreo generale dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) Nicola Magrini (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE). Leggi su tg24.sky (Di domenica 20 febbraio 2022) "Analogamente alla dose precedente, a partire dal 120esimo giorno è raccomandato che i soggetti immunodepressi si rivaccinino", poiché "una quota importante pari al 30-40% di loro non ha avuto una risposta ottimale. La quarta dose consente un efficace richiamo e di recuperare un 10-15% che non ha risposto e per gli altri, se a rischio, pensare anche di essere coperti con un nuovo anticorpo che sarà disponibile a partire dalla prossima settimana". Lo ha detto alla tramissione e-Venti su SkyIl direttreo generale dell'(Agenzia italiana del farmaco) Nicola(TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE).

Advertising

occhio_notizie : Covid in Italia per Nicola Magrini, direttore generale dell'Aifa sarebbe coerente mantenere il vaccino obbligatorio… - ParliamoDiNews : Covid: Magrini (Aifa), `quarta dose per immunodepressi a partire dal 120esimo giorno` – Libero Quotidiano #… - tankdisis : @MediasetTgcom24 Magrini dovrebbe spiegare perche uno dovrebbe inocularsi un farmaco sperimentale per una mortalita… - TV7Benevento : Covid: Magrini (Aifa), 'quarta dose per immunodepressi a partire dal 120esimo giorno' - - iannetts70 : RT @Faillaluca: Vaccini, Magrini (Aifa): «Coerente mantenere l'obbligo per gli over 50». E sulla quarta dose: «La valutiamo per tutti» - Op… -