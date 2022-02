Covid Italia, Rasi: “Ripresa in autunno ma vaccino funziona benissimo” (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Non sappiamo cosa succederà in autunno. Con il calo progressivo dell’immunità che ci protegge dal contagio, una Ripresa ci sarà senz’altro. E’ il momento ideale per mettere in capo delle misure strutturali: impianti di aerazione controllata nelle scuole e negli edifici pubblici, ad esempio”. Il professor Guido Rasi, consulente del commissario straordinario all’emergenza Covid, si esprime così rispondendo a Fabio Fazio in collegamento con Che tempo che fa. La curva dell’epidemia in Italia è in discesa ma “i numeri sono impressionanti, abbiamo ancora 14miila ricoverati e il 70% sono non vaccinati. Temo che siamo arrivati allo zoccolo duro delle persone non solo spaventate a morte dal vaccino ma anche allo zoccolo duro della componente ideologica. Il ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Non sappiamo cosa succederà in. Con il calo progressivo dell’immunità che ci protegge dal contagio, unaci sarà senz’altro. E’ il momento ideale per mettere in capo delle misure strutturali: impianti di aerazione controllata nelle scuole e negli edifici pubblici, ad esempio”. Il professor Guido, consulente del commissario straordinario all’emergenza, si esprime così rispondendo a Fabio Fazio in collegamento con Che tempo che fa. La curva dell’epidemia inè in discesa ma “i numeri sono impressionanti, abbiamo ancora 14miila ricoverati e il 70% sono non vaccinati. Temo che siamo arrivati allo zoccolo duro delle persone non solo spaventate a morte dalma anche allo zoccolo duro della componente ideologica. Il ...

