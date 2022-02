Covid Italia, giù contagi e ricoveri: altre quattro regioni in giallo da lunedì (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Continua a scendere la curva dei contagi e dei ricoveri per il Covid-19 in Italia. L’ultimo report del ministero della Salute registra 50.534 nuovi contagi e 252 morti. Con 492.045 tamponi processati, il tasso di positività scende al 10,3%. Giù anche le terapie intensive (-34) e i ricoveri ordinari (-561). Intanto dal Cts dell’Aifa arriva il via libera alla ‘quarta’ dose per immunodepressi. E da domani, lunedì 21 febbraio, tornano in giallo Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d’Aosta. BOLLETTINO Sono 50.534 i nuovi contagi da coronavirus oggi 19 febbraio 2022 in Italia, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della ... Leggi su italiasera (Di domenica 20 febbraio 2022) (Adnkronos) – Continua a scendere la curva deie deiper il-19 in. L’ultimo report del ministero della Salute registra 50.534 nuovie 252 morti. Con 492.045 tamponi processati, il tasso di positività scende al 10,3%. Giù anche le terapie intensive (-34) e iordinari (-561). Intanto dal Cts dell’Aifa arriva il via libera alla ‘quarta’ dose per immunodepressi. E da domani,21 febbraio, tornano inAbruzzo, Marche, Piemonte e Valle d’Aosta. BOLLETTINO Sono 50.534 i nuovida coronavirus oggi 19 febbraio 2022 in, secondo i dati e i numeri– regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della ...

