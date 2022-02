Covid Italia, contagi e ricoveri in calo: 4 Regioni oggi tornano in zona gialla (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Calano i contagi Covid e i ricoveri in Italia e cambia anche la mappa dei colori. Da oggi lunedì 21 febbraio infatti quattro Regioni passano dalla zona arancione alla zona gialla, in base a una nuova ordinanza del ministro della Salute. Si tratta di Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d’Aosta, mentre in zona arancione resta il Friuli Venezia Giulia. Intanto è arrivato il via libera alla quarta dose di vaccino “nei soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria”, come si legge nella circolare del ministero della Salute, che segue il parere della Cts dell’Aifa. Ieri sono stati registrati 42.081 nuovi contagi da coronavirus e altri 141 morti, secondo i dati e i numeri ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 21 febbraio 2022) (Adnkronos) – Calano ie iine cambia anche la mappa dei colori. Dalunedì 21 febbraio infatti quattropassano dallaarancione alla, in base a una nuova ordinanza del ministro della Salute. Si tratta di Abruzzo, Marche, Piemonte e Valle d’Aosta, mentre inarancione resta il Friuli Venezia Giulia. Intanto è arrivato il via libera alla quarta dose di vaccino “nei soggetti con marcata compromissione della risposta immunitaria”, come si legge nella circolare del ministero della Salute, che segue il parere della Cts dell’Aifa. Ieri sono stati registrati 42.081 nuovida coronavirus e altri 141 morti, secondo i dati e i numeri ...

