Covid in Toscana | il bollettino di domenica 20 febbraio 2022 | 2 665 nuovi casi e 13 morti

Covid Toscana

in, il bollettino di domenica 20 febbraio 2022 : sono 2.665 i nuovi casi e 13 i decessi comunicati nelle ultime 24 ore. Leggi anche > 'I vax uccidono': vandalizzato un hub vaccinale a ...... Lazio e Liguria 149 ciascuno, la Puglia 126, il Friuli Venezia Giulia e la123, le Marche (... Read More World Elisabetta II ha il, la sovrana del Regno Unito presenta sintomi lievi 20 ...FIRENZE (ITALPRESS) - In Toscana sono 836.999 i casi di positività al Coronavirus, 2.665 in più rispetto a ieri (1.002 confermati con tampone molecolare e 1.663 da test rapido antigenico).Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono complessivamente 1.011 (10 in meno rispetto a ieri, meno 1%), 59 in terapia intensiva (2 in meno rispetto a ieri, meno 3,3%) In ...