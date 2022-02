Covid, il bollettino di oggi 20 febbraio: 42.081 nuovi casi e 141 morti, tasso di positività all'11,3% (Di domenica 20 febbraio 2022) Covid Italia, il bollettino nazionale di oggi domenica 20 febbraio 2022. Sono 42.081 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 20 febbraio 2022)Italia, ilnazionale didomenica 202022. Sono 42.081 icontagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano...

Advertising

occhio_notizie : Il bollettino dell'emergenza Covid in Italia relativo alla giornata di oggi, 20 febbraio 2022 - Bubu_Inter : RT @Corriere: ?? ULTIM'ORA - I dati di oggi - lasiciliait : Coronavirus, il bollettino del 20 febbraio: in Sicilia 4.468 nuovi casi e altri 10 morti - sportface2016 : #COVID19, i dati odierni e il bollettino in #Italia regione per regione: oggi 42.081 nuovi contagi e 141 morti - Corriere : ?? ULTIM'ORA - I dati di oggi -