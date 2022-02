Covid | i dati | in 24 ore 42 081 casi e altri 141 morti Tra lunedì e domenica -32% di nuovi contagi rispetto alla settimana prima

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 20 febbraio 2022) Continua la progressiva discesa della curva deida19. Nelle ultime 24 ore sono risultate positive 42.081 persone a fronte di 372.776 tamponi molecolari e antigenici. Il tasso di positività è all’11,3%, in crescitaal 10,2% di sabato. Ma il confrontole mostra che tra14 e20 i nuocisono stati 363.398 contro i 481.681 dei sette giorni precedenti, un calo del 32%. Sono poi 934 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 19 in menoa sabato nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 52. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 13.284, 103 in menoa ieri. Ancora 141 i, dopo i 191 di sabato. ...