Covid | Fontana ringrazia i lombardi | “Ora guardiamo avanti”

(Di domenica 20 febbraio 2022) MILANO – “Tra le giornate di oggi e domani saranno trascorsi due anni dal giorno in cui anche in Italia venne trovato il primo caso di Coronavirus”. Con queste parole oggi il presidente della Regionea, Attilio, ha ricordato, con un post su Facebook, l’inizio della pandemia in Italia. “Laa, come poche altre zone del mondo – ha continuato – è stata travolta da uno tsunami. Ognuno, per quanto possibile, e cito per tutti medici, infermieri, personale sanitario e migliaia di volontari della Protezione Civile, ha messo in campo un’enorme solidarietà e grandissime competenze. E un pensiero particolare va a chi non c’è più, a loro una preghiera”. “Ora – ha aggiuntoconsapevoli che la situazione sta volgendo al meglio e che proprio quello ...

"Ora - ha aggiunto- guardiamo avanti consapevoli che la situazione sta volgendo al meglio e che proprio quello stesso spirito di compattezza che ha contraddistinto i giorni più difficili, ...... nonostante tutto , non si vede la fine, per quanto la situazione- 19 sia in netto ... Attilio, la mattina di domenica 20 febbraio 2022 - La Lombardia, come poche altre zone del mondo, è ...Il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha voluto ricordare quei drammatici momenti ... due anni dal giorno in cui anche in Italia venne trovato il primo caso di Coronavirus ha ricordato, con ...È il bilancio della due giorni di somministrazioni a Monreale, a cura del personale sanitario e amministrativo della struttura commissariale per la gestione dell’emergenza Covid ... in via Fontana del ...