Covid, ecco perché diventerà come un'influenza. Abrignani: 'In estate poche infezioni, nodo autunno' (Di domenica 20 febbraio 2022) Presto saremo fuori dalla fase di emergenza e convivremo con il Covid come con una comune influenza . A sostenerlo è l' immunologo Sergio Abrignani , docente all'Università di Milano e membro del ... Leggi su leggo (Di domenica 20 febbraio 2022) Presto saremo fuori dalla fase di emergenza e convivremo con ilcon una comune. A sostenerlo è l' immunologo Sergio, docente all'Università di Milano e membro del ...

Advertising

fattoquotidiano : COVID 'Per i non vaccinati mortalità 19 volte superiore a quella di chi ha tre dosi', ecco tutti i dati dell'Istitu… - RegLombardia : Isolamento e quarantena: ecco le nuove regole se sei contatto stretto di un positivo al Covid-19. Scopri di più:… - Gazzettino : Covid, ecco perché diventerà come un'influenza. Abrignani: «In estate poche infezioni, nodo autunno» - Veleno_Q_B : RT @scenarieconomic: 218 milioni di mascherine “non certificate” e “con scarsa capacità filtrante”, non utilizzabili nella lotta al Covid,… - Ercole64 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Il governo punisce i medici guariti Il personale sospeso che supera il Covid non può es… -