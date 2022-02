Corsport: Mourinho avrà esagerato ma ha ragione, non si possono perdere 12 minuti per finti crampi (Di domenica 20 febbraio 2022) Mourinho sempre protagonista. La sua Roma è disastrosa nel primo tempo contro il Verona, poi pareggia grazie a due Primavera , il portoghese viene espulso. Sul Corriere dello Sport il condirettore Alessandro Barbano scrive: Un’ultima annotazione per lo show di Mourinho di fronte alle tattiche dilatorie del Verona: il tecnico romanista avrà pure esagerato, come in fondo ama fare, ma ha ragione da vendere. Non si possono perdere dieci-dodici minuti di tempo in crampi simulati e pause interminabili, e poi dare quattro minuti di recupero. Il secondo tempo tra una provinciale che pareggia o vince contro una big è ormai uno spettacolo scandaloso. Il rimedio del tempo effettivo è l’unica misura che potrebbe restituire a ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 febbraio 2022)sempre protagonista. La sua Roma è disastrosa nel primo tempo contro il Verona, poi pareggia grazie a due Primavera , il portoghese viene espulso. Sul Corriere dello Sport il condirettore Alessandro Barbano scrive: Un’ultima annotazione per lo show didi fronte alle tattiche dilatorie del Verona: il tecnico romanistapure, come in fondo ama fare, ma hada vendere. Non sidieci-dodicidi tempo insimulati e pause interminabili, e poi dare quattrodi recupero. Il secondo tempo tra una provinciale che pareggia o vince contro una big è ormai uno spettacolo scandaloso. Il rimedio del tempo effettivo è l’unica misura che potrebbe restituire a ...

