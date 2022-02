Advertising

sportli26181512 : Corsa ad Haaland: il Psg prende tempo: Secondo Sport, il Psg ha chiesto ad Haaland di attendere a prendere una deci… - GioMat86 : Beh, sì. Per battere la Salernitana dovevi andare a prendere di corsa Haaland a Dortmund, effettivamente. - Gio_Dusi : Aggiungo: mettere in dubbio la posizione dell'allenatore in una fase di transizione pressoché totale, tra grossi pu… - Delu90Inter : @rykyjeypynaz @totofaz Nel Dortmund giocava diversamente, con tanti trq/cc tecnici che lo lanciavano sulla corsa an… - Totonnix94 : Andiamoci piano nel dire che il passaggio generazionale del calcio è ormai compiuto. #Haaland e #Mbappe sono fortis… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsa Haaland

...del Borussia Dortmund Erling Braut. Non note le cifre dell'operazione ma, come riporta Sport, potrebbe sbaragliare la concorrenza di Manchester United, Chelsea e Manchester City sulla...... l'Olympiacos è inper il 47° titolo. A Bergamo partirà sfavorito, ma lo era anche due anni ... Una di queste si chiama Erling, autore di 27 gol in 25 gare europee. Lo sapevi? Giovanni ...Mancava Haaland, d’accordo, col suo enorme bagaglio di gol ... Era già successo in Bundesliga, 2-5 in casa contro il Leverkusen, e meno male che almeno la corsa per entrare nella prossima Champions ...Mentre l'Atalanta lotta per un posto fra le prime quattro in Serie A, l'Olympiacos è in corsa per il 47° titolo ... Una di queste si chiama Erling Haaland, autore di 27 gol in 25 gare europee.