Coronavirus | 141 morti e 42 081 nuovi contagi In calo i ricoveri | anche in terapia intensiva -19

Advertising

you_trend : ?? #Coronavirus, 20 febbraio 2022 • Attualmente positivi: 1.348.347 • Deceduti: 152.989 (+141) • Dimessi/Guariti: 1… - SassiLive : CORONAVIRUS IN ITALIA, BOLLETTINO 20 FEBBRAIO: 141 MORTI, 42.081 POSITIVI - solops : Coronavirus Italia, il bollettino di domenica 20 febbraio: 42.081 i nuovi casi, 141 i decessi - statodelsud : Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 febbraio: 42.081 nuovi casi, i morti sono 141 - Pino__Merola : Coronavirus in Italia, il bollettino del 20 febbraio: 42.081 nuovi casi, i morti sono 141 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 141

Le vittime sono invece(ieri erano state 252). Sono invece 372.776 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero ...Le vittime sono invece(ieri erano state 252). Sono 372.776 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della ...Ieri erano stati 50.534. Le vittime sono invece 141, contro le 252 di ieri. Con 372.776 tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore (ieri 492.045), il tasso di ...Sono 42.081 i nuovi casi e 141 le vittime di Covid in Italia nelle ultime 24 ore ... mentre le persone dimesse e guarite dal Covid-19 nelle ultime 24 ore risultano essere 63.492 per un totale di ...