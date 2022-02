-Coppa Italia Basket 2022: Milano e Tortona in finale (Di domenica 20 febbraio 2022) Saranno Milano e Tortona a contendersi la Coppa Italia Basket 2022. Nelle due semifinali, Bertram Yachts sorprende i campioni d’Italia della Virtus Bologna grazie alle prove maiuscole di Mascolo e Macura, mentre l’Olimpia s’impone su Brescia mai doma con i 22 punti di Rodriguez. La finalissima si disputerà domenica 20 febbraio alla Vitifrido di Pesaro. -Coppa Italia Basket 2022: cosa è accaduto nelle due semifinali? Il match tra Milano e Brescia si rileva molto combattuto e incerto fin dalle battute iniziali. Partono bene le Rondinelle, ma i meneghini infila subito un parziale di 15-2 con cinque punti di Hall, chiudendo il primo quarto sul 21-12. Brescia non si perde d’animo e ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 20 febbraio 2022) Sarannoa contendersi la. Nelle due semifinali, Bertram Yachts sorprende i campioni d’della Virtus Bologna grazie alle prove maiuscole di Mascolo e Macura, mentre l’Olimpia s’impone su Brescia mai doma con i 22 punti di Rodriguez. La finalissima si disputerà domenica 20 febbraio alla Vitifrido di Pesaro. -: cosa è accaduto nelle due semifinali? Il match trae Brescia si rileva molto combattuto e incerto fin dalle battute iniziali. Partono bene le Rondinelle, ma i meneghini infila subito un parziale di 15-2 con cinque punti di Hall, chiudendo il primo quarto sul 21-12. Brescia non si perde d’animo e ...

