Convocati Spezia, le scelte di Thiago Motta per il Bologna: riecco Bastoni (Di domenica 20 febbraio 2022) I Convocati di Thiago Motta per la gara di domani contro il Bologna: Bastoni torna tra i disponibili Lo Spezia ha diramato la lista dei Convocati per la gara contro il Bologna. Torna finalmente a disposizione Bastoni dopo l'infotunio. Portieri: 1.Zoet, 40.Zovko, 94.Provedel.Difensori: 13.Reca, 15.Hristov, 20.Bastoni, 21.Ferrer, 28.Erlic, 43.Nikolaou, 77.Bertola.Centrocampisti: 6.Bourabia, 7.Sala, 8.Kovalenko, 14.Kiwior, 25.Maggiore, 33.Agudelo, 39.NguiambaAttaccanti: 9.Manaj, 10.Verde, 11.Gyasi, 18.Nzola, 19.Colley, 22.Antiste L'articolo proviene da Calcio News 24.

