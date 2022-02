Convocati Napoli: out Insigne, ce la fanno Osimhen e Fabián, quante assenze per Spalletti (Di domenica 20 febbraio 2022) Domani il Napoli affronterà il Cagliari in trasferta per la 26ª giornata di Serie A. Tante assenze a cui dovrà far fronte... Leggi su calciomercato (Di domenica 20 febbraio 2022) Domani ilaffronterà il Cagliari in trasferta per la 26ª giornata di Serie A. Tantea cui dovrà far fronte...

Advertising

MCalcioNews : Verso Cagliari-Napoli, i convocati di Spalletti #napoli #lista #convocati #cagliari #serieA - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Napoli, i convocati per Cagliari: assente Insigne, emergenza total… - sportli26181512 : Convocati Napoli: out Insigne, ce la fanno Osimhen e Fabián, quante assenze per Spalletti: Domani il Napoli affront… - NCN_it : UFFICIALE – I convocati di #Spalletti: #Osimhen partirà per #Cagliari; out #Tuanzebe e #Insigne #CagliariNapoli… - ilnapolionline : UFFICIALE - I convocati del Napoli. Recupera Osimhen, out Insigne - -