Conte a Calenda: “No ad accozzaglie solo per gestire il potere”. E avvisa Letta: “M5s progressista, ma campo largo non è campo di battaglia” (Di domenica 20 febbraio 2022) “Creare accozzaglie per puntare solo alla gestione del potere senza la reale prospettiva di un governo che serva davvero a cambiare il Paese a noi non interessa”. La risposta del leader del M5s Giuseppe Conte a Carlo Calenda arriva tramite dichiarazioni fatte filtrare su tutti i giornali, in fotocopia, e non smentite. L’arietta da larghe intese per l’eternità che tira al congresso di Azione non piace affatto all’ex premier. Anche perché i 5 Stelle sono finiti nella lista di proscrizione di Calenda che ha detto che dialoga con tutti – Lega compresa – ma non con grillini e Fratelli d’Italia. Il desiderio più intimo, ovviamente, è replicare questa maggioranza, senza qualche pezzo che non piace, per perpetuare la presenza di Mario Draghi a Palazzo Chigi. Calenda l’ha detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) “Creareper puntarealla gestione delsenza la reale prospettiva di un governo che serva davvero a cambiare il Paese a noi non interessa”. La risposta del leader del M5s Giuseppea Carloarriva tramite dichiarazioni fatte filtrare su tutti i giornali, in fotocopia, e non smentite. L’arietta da larghe intese per l’eternità che tira al congresso di Azione non piace affatto all’ex premier. Anche perché i 5 Stelle sono finiti nella lista di proscrizione diche ha detto che dialoga con tutti – Lega compresa – ma non con grillini e Fratelli d’Italia. Il desiderio più intimo, ovviamente, è replicare questa maggioranza, senza qualche pezzo che non piace, per perpetuare la presenza di Mario Draghi a Palazzo Chigi.l’ha detto ...

