Consumi: il conto di due anni di pandemia (Di domenica 20 febbraio 2022) Lockdown e restrizioni ma anche la riduzione dei redditi da lavoro, l'inflazione e l'incertezza. Questi gli elementi che a due anni esatti dalla notizia del primo paziente Covid in Italia, ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Codogno (Lodi) la sera del 20 febbraio 2020, hanno determinato una vera e propria catastrofe economica. A fare il punto è il Quotidiano Nazionale sulla base dei dati di Confesercenti. Contrazione dei Consumi Stando alle stime di Confesercenti il Covid ha cancellato quasi 4mila euro di spesa a famiglia. Il dato è la somma della riduzione dei Consumi rispetto al livello pre-crisi registrata in media da ogni famiglia nel 2020 (-2.653 euro) e nel 2021 (-1.298 euro), per un totale di -3.951 euro. Nel primo anno di pandemia i Italia sono stati persi 183 miliardi di PIL e 137 miliardi di ...

Ultime Notizie dalla rete : Consumi conto Ecco cosa devi sapere prima di prendere una casa in affitto! ... oltre agli importi da pagare a seconda dei consumi, sono previsti anche i costi di voltura. Naturalmente questi ultimi si pagano una volta sola, ma sono da tenere in conto al momento di prendere una ...

I risparmi degli italiani sono crollati a gennaio, buon segno per l'economia? E questo è qualcosa di cui dobbiamo tenere conto nel commentare l'andamento dei risparmi. Essi sono il risultato della differenza tra redditi e consumi. I primi segnalano di rimanere stagnanti, ...

Ecco il conto di due anni di Covid Crollati i consumi, italiani più poveri QUOTIDIANO NAZIONALE Consumi: il conto di due anni di pandemia Stando alle stime di Confesercenti il Covid ha cancellato quasi 4mila euro di spesa a famiglia. Il dato è la somma della riduzione dei consumi rispetto al livello pre-crisi registrata in media da ogni ...

Caro bollette, lo sfogo del sindaco: "Draghi si rende conto?" Il sindaco Alfredo Cesarini riceve una bolletta del gas pressoché raddoppiata e lancia il post su Facebook contro il governo Draghi, pubblicando anche i dati dei consumi con i relativi rincari. "Lo ...

