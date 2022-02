Conferenza stampa Mihajlovic: «Spezia da Coppa Uefa, noi siamo sereni» (Di domenica 20 febbraio 2022) L’allenatore del Bologna Mihajlovic ha parlato alla vigilia della partita contro lo Spezia Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo Spezia. Spezia – «Per i risultati che sta portando a casa nel girone di ritorno, lo Spezia è da Coppa Uefa, ma noi abbiamo lavorato bene, stiamo meglio e dobbiamo giocare questa partita con serenità. L’ambiente è buono, stiamo riportando entusiasmo pure in assenza di risultati e questo è positivo. Arrivare al nostro obiettivo è difficile, lo sappiamo, è come scalare una montagna. Ci sono alti e basse e dobbiamo essere in grande di mantenere un equilibrio, ed essere fiduciosi». SORIANO – «Non ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) L’allenatore del Bolognaha parlato alla vigilia della partita contro loSinisa, allenatore del Bologna, ha parlato inalla vigilia della partita contro lo– «Per i risultati che sta portando a casa nel girone di ritorno, loè da, ma noi abbiamo lavorato bene, stiamo meglio e dobbiamo giocare questa partita contà. L’ambiente è buono, stiamo riportando entusiasmo pure in assenza di risultati e questo è positivo. Arrivare al nostro obiettivo è difficile, lo sappiamo, è come scalare una montagna. Ci sono alti e basse e dobbiamo essere in grande di mantenere un equilibrio, ed essere fiduciosi». SORIANO – «Non ...

