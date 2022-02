Conferenza stampa Mazzarri: «Sappiamo il valore del Napoli, ma vogliamo batterli» (Di domenica 20 febbraio 2022) Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri presenta ai media in Conferenza stampa la gara di domani contro il Napoli Walter Mazzarri ha parlato in Conferenza stampa in vista della sfida contro il Napoli. Le parole dell’allenatore del Cagliari: INFERMERIA – Ceter e Nandez continuano con il personalizzato. Lavori individuali al centro Sportivo di Assemini per Rog, Walukiewicz e Strootman. Lavorano a parte Carboni, Lykogiannis, Marin e Pavoletti. LA PARTITA – «Sappiamo il valore del Napoli. Abbiamo visto quello che sono stati capaci anche con il Barcellona. Noi dobbiamo pensare a noi stessi. Possiamo mettere in difficoltà anche le grandi squadre, l’abbiamo dimostrato a Bergamo. Sono ancora un po’ arrabbiato ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Il tecnico del Cagliari Walterpresenta ai media inla gara di domani contro ilWalterha parlato inin vista della sfida contro il. Le parole dell’allenatore del Cagliari: INFERMERIA – Ceter e Nandez continuano con il personalizzato. Lavori individuali al centro Sportivo di Assemini per Rog, Walukiewicz e Strootman. Lavorano a parte Carboni, Lykogiannis, Marin e Pavoletti. LA PARTITA – «ildel. Abbiamo visto quello che sono stati capaci anche con il Barcellona. Noi dobbiamo pensare a noi stessi. Possiamo mettere in difficoltà anche le grandi squadre, l’abbiamo dimostrato a Bergamo. Sono ancora un po’ arrabbiato ...

