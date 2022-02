Advertising

GrandeFratello : E a proposito di amore… Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che hanno visto il loro amore nascere proprio nella Casa… - GrandeFratello : Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia in questo magico San Valentino in compagnia di #GFVIP! ?? - VelvetMagIta : Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati genitori: “Benvenuto al mondo Gabriele” [FOTO] #VelvetMag #Velvet - SerieTvserie : Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono diventati genitori: è nato Gabriele - QuotidianPost : Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro genitori: benvenuto Gabriele! -

Ultime Notizie dalla rete : Clizia Incorvaia

La coppia ha condiviso sui social la gioia per la nascita del loro Gabriele, arrivato dopo due anni ...E' nato il primo figlio die Paolo Ciavarro . Il piccolo è venuto al mondo sabato 19 febbraio in una clinica romana e sta benissimo. L'annuncio lo hanno dato proprio i due ex gieffini via social. Pubblicando la ...Si allarga la famiglia Incorvaia-Ciavarro ... la gioia a Paolo Ciavarro di diventare per la prima volta padre e a Clizia di rivivere l’emozione di far nascere il frutto di un amore.Tramite un Instagram post, i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno annunciato di essere diventati genitori Due ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno ...