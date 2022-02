Clizia e Paolo Ciavarro presentano il figlio: la prima foto dall’ospedale (Di domenica 20 febbraio 2022) Clizia e Paolo Ciavarro sono felici per la nascita del piccolo Gabriele, frutto del loro amore nato al Gf Vip due anni fa É nato ieri sera il piccolo Gabriele, figlio di Clizia e Paolo Ciavarro. Il lieto evento, atteso da giorni, è stato annunciato su Instagram con una foto dei tre con la didascalia “Benvenuto al mondo Gabriele Ciavarro”. Notizia che è stata presa da tutti i follower della coppia, che li segue da quando hanno entrambi partecipato al Grande Fratello Vip dove si sono innamorati due anni fa, con entusiasmo e hanno commentato facendo gli auguri ai neo genitori e al piccolo Gabriele. Per Paolo si tratta del primo figlio, mentre per la compagna è il secondogenito dopo Nina, avuta dalla ... Leggi su 361magazine (Di domenica 20 febbraio 2022)sono felici per la nascita del piccolo Gabriele, frutto del loro amore nato al Gf Vip due anni fa É nato ieri sera il piccolo Gabriele,di. Il lieto evento, atteso da giorni, è stato annunciato su Instagram con unadei tre con la didascalia “Benvenuto al mondo Gabriele”. Notizia che è stata presa da tutti i follower della coppia, che li segue da quando hanno entrambi partecipato al Grande Fratello Vip dove si sono innamorati due anni fa, con entusiasmo e hanno commentato facendo gli auguri ai neo genitori e al piccolo Gabriele. Persi tratta del primo, mentre per la compagna è il secondogenito dopo Nina, avuta dalla ...

