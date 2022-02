Clamoroso Roma, in attacco si pensa ad un’operazione da fantascienza! (Di domenica 20 febbraio 2022) La situazione di Cristiano Ronaldo allo United al momento non è delle più rosee, né per il portoghese, ma neanche per il Manchester United, dato che il numero 7, in questo 2022, ancora non è andato a segno, la qual cosa incide molto anche sulla classifica dei Red Devils. Ergo, potrebbe tirare aria diversa dalla prossima stagione. Ronaldo Manchester UnitedSecondo TuttoJuve.com, il fenomeno lusitano potrebbe tornare in Italia. La squadra che sta, sotto traccia, muovendosi per acquisire informazioni sarebbe infatti la Roma. In questo scenario i capitolini non sarebbero i soli, ma con altre squadre che sicuramente regalerebbero non poche suggestioni, come ad esempio un ritorno al Real, o la coppia con Messi e Mbappé al PSG. Leggi su rompipallone (Di domenica 20 febbraio 2022) La situazione di Cristiano Ronaldo allo United al momento non è delle più rosee, né per il portoghese, ma neanche per il Manchester United, dato che il numero 7, in questo 2022, ancora non è andato a segno, la qual cosa incide molto anche sulla classifica dei Red Devils. Ergo, potrebbe tirare aria diversa dalla prossima stagione. Ronaldo Manchester UnitedSecondo TuttoJuve.com, il fenomeno lusitano potrebbe tornare in Italia. La squadra che sta, sotto traccia, muovendosi per acquisire informazioni sarebbe infatti la. In questo scenario i capitolini non sarebbero i soli, ma con altre squadre che sicuramente regalerebbero non poche suggestioni, come ad esempio un ritorno al Real, o la coppia con Messi e Mbappé al PSG.

