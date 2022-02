City | Guardiola esalta Conte | 'Allenatore fantastico Kane? Mai stato una opzione per noi' VIDEO

Advertising

coraggio58 : RT @sartmobile: @SandroSca #Kulusevski considerato esubero da #AllegriOut arriva da Conte e fa 1 gol 1 assist titolare contro il City di Gu… - zazoomblog : Jorginho: «Vicino al City in passato. Lavorare con Guardiola? Un sogno» - #Jorginho: #«Vicino #passato. - sartmobile : @SandroSca #Kulusevski considerato esubero da #AllegriOut arriva da Conte e fa 1 gol 1 assist titolare contro il Ci… - CalcioNews24 : #Jorginho si confessa: vicino al #ManchesterCity in passato ??? - sartmobile : @mlenzi72 #Kulusevski considerato esubero da #AllegriOut arriva da Conte e fa 1 gol 1 assist titolare contro il Cit… -

Ultime Notizie dalla rete : City Guardiola

Commenta per primo Ecco le parole di Pep, allenatore del Manchester, dopo la sconfitta di ieri contro il Tottenham:ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Jorginho, centrocampista del Chelsea e della Nazionale, ha fatto una rivelazione sul suo passato. Ecco le sue dichiarazioni Jorginho, centrocampista del ...Poi sono arrivati i Blues ed è cambiato tutto molto velocemente. Non è un segreto, basta che cerchi su internet e lo trovi: si tratta del Manchester City. Giocare per Guardiola? È uno dei miei sogni.per far deragliare la corsa dello schiacciasassi Manchester City. Ossia Harry Kane, lì davanti a tutti, a "compasso", per squarciare l'altissima difesa di Guardiola: baricentro di classe, forza e ...