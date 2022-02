Ciclismo, UAE Tour 2022: risultati e classifica prima tappa, Philipsen vince in volata e Viviani terzo (Di domenica 20 febbraio 2022) Va in archivio la prima tappa dell’UAE Tour 2022, il giro di Ciclismo degli Emirati Arabi Uniti che di fatto apre la stagione delle due ruote del World Tour. La frazione, di 184 km con partenza e arrivo a Madinat Zayed si è chiusa in volata con la vittoria di Jasper Philipsen. Sprint anomalo lanciato tutto decentrato sulla destra, con gli altri velocisti che si sono ammucchiati in una volata serrata vinta dal corridore belga dell’Alpecin-Fenix e con un passato tra le fila della UAE-Emirates. Secondo posto per l’irlandese Sam Bennet (Bora-Hansgrohe), terzo Elia Viviani della Ineos-Grenadiers: il fuoriclasse italiano è stato “tirato” negli ultimi km da un gregario d’eccezione, Filippo Ganna. ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Va in archivio ladell’UAE, il giro didegli Emirati Arabi Uniti che di fatto apre la stagione delle due ruote del World. La frazione, di 184 km con partenza e arrivo a Madinat Zayed si è chiusa incon la vittoria di Jasper. Sprint anomalo lanciato tutto decentrato sulla destra, con gli altri velocisti che si sono ammucchiati in unaserrata vinta dal corridore belga dell’Alpecin-Fenix e con un passato tra le fila della UAE-Emirates. Secondo posto per l’irlandese Sam Bennet (Bora-Hansgrohe),Eliadella Ineos-Grenadiers: il fuoriclasse italiano è stato “tirato” negli ultimi km da un gregario d’eccezione, Filippo Ganna. ...

