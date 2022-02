Ciclismo, Tour des Alpes Maritimes et du Var: assolo di Nairo Quintana! Si aggiudica tappa e classifica (Di domenica 20 febbraio 2022) Per la seconda volta in carriera, il colombiano Nairo Quintana si aggiudica il Tour des Alpes Maritimes et du Var 2022; il corridore della Arkéa-Samsic trionfa in assolo la terza e ultima tappa del giro in territorio francese. Grande inizio di stagione per Quintana, un’altra vittoria in un Tour per lui (e di nuovo in Francia) dopo quella in Provenza; il colombiano ha voluto manifestare, all’arrivo sul traguardo, l’apporto e il sostegno ricevuto dal suo team, indicandone la scritta sul petto. Il suo tempo finale è stato di 2:55’17”. Dominio nel finale di Quintana che ha iniziato a spingere, portandosi davanti a tutti, quando mancavano circa 30 chilometri al traguardo, sorpassando il francese padrone di casa Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) che fino a quel ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Per la seconda volta in carriera, il colombianoQuintana siildeset du Var 2022; il corridore della Arkéa-Samsic trionfa inla terza e ultimadel giro in territorio francese. Grande inizio di stagione per Quintana, un’altra vittoria in unper lui (e di nuovo in Francia) dopo quella in Provenza; il colombiano ha voluto manifestare, all’arrivo sul traguardo, l’apporto e il sostegno ricevuto dal suo team, indicandone la scritta sul petto. Il suo tempo finale è stato di 2:55’17”. Dominio nel finale di Quintana che ha iniziato a spingere, portandosi davanti a tutti, quando mancavano circa 30 chilometri al traguardo, sorpassando il francese padrone di casa Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) che fino a quel ...

