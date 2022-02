Ciclismo, la vita del beniamino colombiano Rigoberto Uran verrà raccontata in una telenovela (Di domenica 20 febbraio 2022) Pochi conoscono l’avvincente storia dello scalatore Rigoberto Uran, idolo delle folle in Colombia e atleta che gode del massimo rispetto nelle competizioni internazionali. I primi anni della carriera ciclistica di “Rigo” sono stati davvero drammatici, ma grazie alle due ruote l’argento olimpico di Londra 2012 ha trovato la propria redenzione diventando il personaggio sportivo più amato del paese sudamericano. Ed è conosciuto a tal punto che nei prossimi mesi uscirà una telenovela sulla sua vita. Nato in una famiglia poverissima nel Dipartimento di Antioquia Uran sviluppa fin da piccolo la passione per il Ciclismo, tanto da vendere bottiglie in strada di sua iniziativa per racimolare i soldi necessari all’acquisto di una bici. Il mezzo gli viene regalato dal padre in cambio della ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Pochi conoscono l’avvincente storia dello scalatore, idolo delle folle in Colombia e atleta che gode del massimo rispetto nelle competizioni internazionali. I primi anni della carriera ciclistica di “Rigo” sono stati davvero drammatici, ma grazie alle due ruote l’argento olimpico di Londra 2012 ha trovato la propria redenzione diventando il personaggio sportivo più amato del paese sudamericano. Ed è conosciuto a tal punto che nei prossimi mesi uscirà unasulla sua. Nato in una famiglia poverissima nel Dipartimento di Antioquiasviluppa fin da piccolo la passione per il, tanto da vendere bottiglie in strada di sua iniziativa per racimolare i soldi necessari all’acquisto di una bici. Il mezzo gli viene regalato dal padre in cambio della ...

