Chiesa di Pastena | attesa per inaugurazione nuovi locali FOTO

Leggi su anteprima24

(Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Il progetto è ambizioso ed i lavori sono iniziati da tempo. Gli abitanti del popoloso quartiere die, soprattutto, i frequentatori dellasi augurano che, davvero, la parrocchia potrà a breve usufruire deispazi strutturali in via di costruzione. Sul cartello affisso al cancello del cantiere si leggono alcuni particolari. Con permesso a costruire numero 54 del 2021 il Comune di Salerno ha autorizzato i “lavori di ampliamento deipastorali della Parrocchia del Cuore Immacolato di Maria di via Madonna di Fatima”. Lavori commissionati da monsignor Antonio Montefusco per un importo di 192mila euro. I lavori sono iniziati il 14 giugno 2021 con una previsione di esecuzione di “220 giorni lavorativi”. Ossia circa sette mesi. La scadenza temporale è, quondi, ...