Che fine ha fatto Nicklas Bendtner? La complicata vita del danese dopo la Juventus (Di domenica 20 febbraio 2022) Nicklas Bendtner è stato uno dei giocatori in grado di vincere uno Scudetto con la Juve seppur non sia riuscito a lasciare il segno. L’avventura di Nicklas Bendtner con la Juventus è sicuramente stata molto particolare e travagliata e non è un caso che in bianconero sia ricordato più per le bravate durante la sua vita torinese che per le giocate in campo, ma nessuno si aspettava una fine così ingloriosa. Nicklas Bendtner Juventus (GettyImages)In età giovanile, Nicklas Bendtner era considerato come uno dei sicuri talenti del calcio del futuro e già da ragazzino con la prima squadra dell’Arsenal era stato in grado di mettersi in mostra con grandi giocate e mettendosi a disposizione di ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 20 febbraio 2022)è stato uno dei giocatori in grado di vincere uno Scudetto con la Juve seppur non sia riuscito a lasciare il segno. L’avventura dicon laè sicuramente stata molto particolare e travagliata e non è un caso che in bianconero sia ricordato più per le bravate durante la suatorinese che per le giocate in campo, ma nessuno si aspettava unacosì ingloriosa.(GettyImages)In età giovanile,era considerato come uno dei sicuri talenti del calcio del futuro e già da ragazzino con la prima squadra dell’Arsenal era stato in grado di mettersi in mostra con grandi giocate e mettendosi a disposizione di ...

Advertising

AlexBazzaro : Speranza vuole “conservare” il #greenpass anche dopo il 31 marzo. Nonostante non vi siano più pandemia ed emergenza… - pisto_gol : Gli allenatori si dividono in due categorie: quelli che insegnano, e quelli che gestiscono. I primi sono pochi, han… - ItaliaViva : Un grazie di tutto cuore a chi negli ospedali, sulle ambulanze e nei centri vaccinali fa sì che l'Italia possa vede… - angeledevill : @BathPerli Ma che ha fatto Delia?! Ma sul serio fate, alla fine pure voi vi state facendo manipolare da Alex l'unic… - PatriziaAngel : RT @onordelvero2: 7) “vuoi un po’ di arnica?” … B: “ora mi serve un massaggio a me alle gambe” J: “sai quanto tempo deve passare adesso pr… -