Charlene di Monaco ricoverata | parla il principe Alberto | gli ultimi aggiornamenti

(Di domenica 20 febbraio 2022) Non cessa lo stato di preoccupazione per la salute didi, ancorain un centro specializzato dopo il rientro nel Principato dal Sudafrica e i diversi interventi chirurgici a cui è stata sottoposta. Nelle scorse ore...

Le novità sulla salute della principessadiLa principessadipotrebbe tornare presto nel Principato. Lo ha lasciato intendere in una recente intervista il principe ..."La principessasta molto meglio e spero che torni presto nel Principato". E' il laconico messaggio che il principe Alberto diha voluto dare ai sudditi monegaschi - attraverso il giornale- ...Ormai è passato un anno esatto da quando Charlene di Monaco aveva lasciato il Principato in direzione Sud Africa per una missione umanitaria. Allora nessuno lo poteva immaginare, ma sarebbe stato ...L’ultimo “bollettino” sulle condizioni di Charlene di Monaco. Dopo essere stata trattenuta in Sudafrica da una brutta infezione otorinolaringoiatrica da marzo 2021 a novembre 2021, la principessa ...