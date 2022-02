Cento Pittori Under35 | l’iniziativa culturale di Officine Vittoria

Leggi su velvetmag

(Di domenica 20 febbraio 2022)è un’iniziativa che si svolge nel cuore della Capitale e offre la possibilità di vivere l’arte in maniera originale; promossa dall’associazione, si tratta della prima edizione assoluta di questa manifestazione dedicata alle espressioni artistiche, che si svolgerà dal 23 al 26 Aprile 2022 a Roma in Via Margutta. La possibilità per turisti e residenti di poter ammirare delle opere artistiche immersi nel centro storico della Città Eterna. La manifestazione, come precisa il comunicato che diffonde, è dedicata a tutti i creativi nati entro 1987; ciascuno dei quali potrà inviare la propria canditura per partecipare aentro il 31 marzo ...