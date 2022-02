C’è Posta per Te, Raoul Bova chiama in diretta Pio e Amedeo: “Gli 8mila euro? Voi non mi avete pagato”. Imbarazzo in studio (Di domenica 20 febbraio 2022) Pio e Amedeo travolgono come un ciclone C’è Posta Per Te. Il duo comico pugliese è stato ospite di Maria De Filippi nella puntata di sabato 19 febbraio e ha messo in piedi un siparietto culminato con una gaffe. Dapprima i comici hanno esordito con una raffica di battute dissacranti, come nel loro stile, tirando in ballo prima Belen Rodriguez e poi Fedez, personaggi con cui in passato hanno avuto dei dissapori. “Stefano De Martino? Belen ha ricominciato il giro“, hanno scherzato. E ancora: “Sai Maria che abbiamo litigato con Fedez? Cioè lui ha litigato con noi, ci ha cancellato dai social, ci ha tolto il follow”. Quindi si sono sostituiti alla conduttrice nel raccontare una storia, imitandola. La vicenda è quella di Pasquale Iannuzzi, regista e sceneggiatore amico già ospite del loro programma Felicissima Sera, che reclama gli 8 mila ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Pio etravolgono come un ciclone C’èPer Te. Il duo comico pugliese è stato ospite di Maria De Filippi nella puntata di sabato 19 febbraio e ha messo in piedi un siparietto culminato con una gaffe. Dapprima i comici hanno esordito con una raffica di battute dissacranti, come nel loro stile, tirando in ballo prima Belen Rodriguez e poi Fedez, personaggi con cui in passato hanno avuto dei dissapori. “Stefano De Martino? Belen ha ricominciato il giro“, hanno scherzato. E ancora: “Sai Maria che abbiamo litigato con Fedez? Cioè lui ha litigato con noi, ci ha cancellato dai social, ci ha tolto il follow”. Quindi si sono sostituiti alla conduttrice nel raccontare una storia, imitandola. La vicenda è quella di Pasquale Iannuzzi, regista e sceneggiatore amico già ospite del loro programma Felicissima Sera, che reclama gli 8 mila ...

