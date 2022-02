C'è posta per te, Maria Paola non perdona Leandro: “Rassegnati” (Di domenica 20 febbraio 2022) Sesta puntata stagionale e nuovo successo nei dati auditel, per C'è posta per te che, ancora una volta, è il programma più visto della serata. Per il people show di Maria De Filippi, un ascolto di 5.005.000 telespettatori pari ad uno share del 27,4%, dieci punti percentuale in più rispetto ad Amadeus che, su Rai 1, ha presentato la prima puntata di Affari Tuoi – Formato Famiglia. Si tratta, comunque, del peggior risultato del programma di Canale 5, delle ultime quattro stagioni. Leandro chiede perdono a Maria Paola dopo due tradimenti La storia più commentata sui social della puntata andata in onda sabato 19 febbraio di C'è posta per te, è quella che ha visto come protagonisti due ex fidanzati napoletani. Scrive al programma Leandro, 28enne, che vuol ricucire lo ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 20 febbraio 2022) Sesta puntata stagionale e nuovo successo nei dati auditel, per C'èper te che, ancora una volta, è il programma più visto della serata. Per il people show diDe Filippi, un ascolto di 5.005.000 telespettatori pari ad uno share del 27,4%, dieci punti percentuale in più rispetto ad Amadeus che, su Rai 1, ha presentato la prima puntata di Affari Tuoi – Formato Famiglia. Si tratta, comunque, del peggior risultato del programma di Canale 5, delle ultime quattro stagioni.chiede perdono adopo due tradimenti La storia più commentata sui social della puntata andata in onda sabato 19 febbraio di C'èper te, è quella che ha visto come protagonisti due ex fidanzati napoletani. Scrive al programma, 28enne, che vuol ricucire lo ...

