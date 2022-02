C’è Posta Per Te: Maria Paola Chiude la Busta Dopo i Ripetuti Tradimenti! (Di domenica 20 febbraio 2022) C’è Posta per te: Leandro ha cercato di farsi perdonare da quella che ormai è diventata la sua ex fidanzata Maria Paola. Stavano insieme da 11 anni ma l’ultimo anno è stato catastrofico perché lui l’ha tradita per due volte e lei alla seconda non è più riuscita a perdonarlo perché è stata troppo male. I due si dovevano persino sposare. Le scuse non sono servite a troppo perché la donna ha preso una decisione definitiva. Ecco che cosa è successo in questa nuova puntata di C’è Posta per te. C’è Posta per te, 6^ puntata: Leandro vorrebbe riconquistare Maria Paola! In questa nuova puntata di C’è Posta per te abbiamo conosciuto la storia di Leandro e di Maria Paola. Lui ha scritto alla redazione per cercare di ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 20 febbraio 2022) C’èper te: Leandro ha cercato di farsi perdonare da quella che ormai è diventata la sua ex fidanzata. Stavano insieme da 11 anni ma l’ultimo anno è stato catastrofico perché lui l’ha tradita per due volte e lei alla seconda non è più riuscita a perdonarlo perché è stata troppo male. I due si dovevano persino sposare. Le scuse non sono servite a troppo perché la donna ha preso una decisione definitiva. Ecco che cosa è successo in questa nuova puntata di C’èper te. C’èper te, 6^ puntata: Leandro vorrebbe riconquistare! In questa nuova puntata di C’èper te abbiamo conosciuto la storia di Leandro e di. Lui ha scritto alla redazione per cercare di ...

