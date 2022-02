Catania | Biondi | “Sognavo di fare gol sotto la curva nord! Mi sono goduto il momento”

(Di domenica 20 febbraio 2022) Le dichiarazioni del centrocampista del, autore del gol vittoria contro la Virtus Francavilla in Serie C

Un raggiante Kevininsieme ad Albertini e Moro 9. giornata ritorno - 19 febbraio 2022, stadio Angelo Massimino- VIRTUS FRANCAVILLA 1 - 0Sala, Albertini, Monteagudo, ...Cambia marcia alvoto 7,5: Ricordate quando ad inizio stagione dicevamo che da lui ci aspettavamo di più? Bene, adesso ci siamo. Il "soldato" Kevin è ritornato sui livelli della ..."E’ un momento in cui sto trovando continuità, ho ripreso il ritmo partita, mi sento bene in termini di fiato e gambe, spero di potere continuare su questi livelli. Come ha detto anche il mister, con ...Kevin Biondi, trequarista del Catania, ha parlato ai microfoni di tuttocalciocatania dopo il successo di ieri contro il Francavilla. "E’ un momento in cui sto trovando continuità, ho ripreso il ritmo ...