Caro bollette: pastori e agricoltori della Coldiretti protestano in piazza a Torino con trattori e animali (Di domenica 20 febbraio 2022) Già un migliaio di agricoltori, allevatori e pastori con trattori e animali al seguito hanno invaso il centro di Torino dove in piazza Vittorio Veneto è stata organizzata la manifestazione della Coldiretti "contro le speculazioni con i prezzi per le famiglie che corrono mentre i compensi riconosciuti ai lavoratori della campagna non riescono neanche a coprire i costi di produzione". Lo comunica una nota dell'associazione. "Dal latte alla carne bovina e suina, dalla frutta alla verdura, l'intera produzione agricola è strozzata dai bassi prezzi e dai maggiori costi dovuti al rinCaro dell'energia. Ad essere contestati sono anche gli attacchi dell'Unione europea al consumo di carne e salumi proprio nel momento in cui il ...

