Canada, continua lo sgombero dei manifestanti anti Covid ad Ottawa (Di domenica 20 febbraio 2022) In Canada il capo ad interim della polizia di Ottawa ha riferito che le autorità locali - nelle ultime ore - hanno fatto importanti progressi nello sgombero della protesta contro le misure anti Covid ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 20 febbraio 2022) Inil capo ad interim della polizia diha riferito che le autorità locali - nelle ultime ore - hanno fatto importprogressi nellodella protesta contro le misure...

Advertising

emillyele : RT @luddynski: Noi complottisti diciamo da anni che moneta digitale = conti bloccati ai dissidenti, e in Canada sta succedendo, incredibile… - Tizianalilly : RT @luddynski: Noi complottisti diciamo da anni che moneta digitale = conti bloccati ai dissidenti, e in Canada sta succedendo, incredibile… - carmen_badica : RT @luddynski: Noi complottisti diciamo da anni che moneta digitale = conti bloccati ai dissidenti, e in Canada sta succedendo, incredibile… - nerimatteo : RT @luddynski: Noi complottisti diciamo da anni che moneta digitale = conti bloccati ai dissidenti, e in Canada sta succedendo, incredibile… - conteadifoix : RT @luddynski: Noi complottisti diciamo da anni che moneta digitale = conti bloccati ai dissidenti, e in Canada sta succedendo, incredibile… -