Calciomercato Roma, dalla Germania il rinforzo per il centrocampo! (Di domenica 20 febbraio 2022) La Roma a fine stagione potrebbe dire addio a diversi giocatori titolari tra cui principalmente Jordan Veretout e Bryan Cristante; stando a quanto riportato da Calciomercato.com i due giocatori non avrebbero ancora la sicurezza per quanto riguarda i loro rinnovi di contratto in quanto Mourinho starebbe valutando di apportare importanti cambiamenti all’interno della rosa. Ginter Borussia MoenchengladbachMatthias Ginter, talento classe ’94 e difensore centrale del Borussia Monchengladbach, sarebbe il giocatore su cui Mourinho punta principalmente per rivoluzionare la rosa attuale e con il quale l’allenatore avrebbe già avuto contatti telefonici; ma attenzione all’Inter in chiave Calciomercato che sarebbe intenzionata a concludere la trattativa con il tedesco nel minor tempo possibile. Ginter avrebbe scadenza il 30 Giugno 2022 con ... Leggi su rompipallone (Di domenica 20 febbraio 2022) Laa fine stagione potrebbe dire addio a diversi giocatori titolari tra cui principalmente Jordan Veretout e Bryan Cristante; stando a quanto riportato da.com i due giocatori non avrebbero ancora la sicurezza per quanto riguarda i loro rinnovi di contratto in quanto Mourinho starebbe valutando di apportare importanti cambiamenti all’interno della rosa. Ginter Borussia MoenchengladbachMatthias Ginter, talento classe ’94 e difensore centrale del Borussia Monchengladbach, sarebbe il giocatore su cui Mourinho punta principalmente per rivoluzionare la rosa attuale e con il quale l’allenatore avrebbe già avuto contatti telefonici; ma attenzione all’Inter in chiaveche sarebbe intenzionata a concludere la trattativa con il tedesco nel minor tempo possibile. Ginter avrebbe scadenza il 30 Giugno 2022 con ...

Advertising

SkySport : La Roma senza cessioni: una squadra in grado di vincere la Champions? #SkySport #Roma #Champions #UCL - romanewseu : Calciomercato Roma, #Milan sempre vigile su #Veretout ma prima deve cedere #Bakayoko ?? - sportli26181512 : Mercato Milan, Tuttosport: 'C’è Veretout se esce Bakayoko': Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Milan, nel c… - calciomercatoit : #Roma, scendono le quote per l'esonero di #Mourinho dopo il pari con il #Verona #calciomercato - cielorossonero : RT @Milannews24_com: Calciomercato Milan, Willian: “Il Milan e la Roma erano interessate» -