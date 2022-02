Calciomercato, nuovo club per Morata: niente Barcellona, ecco dove giocherà (Di domenica 20 febbraio 2022) Goal News Il Calciomercato della Juventus è in fermento: stando a quanto riporta 'Sky Sport', c'è stato un contatto tra l'agente di Morata e l'Arsenal per il trasferimento del bomber spagnolo in Inghilterra.? Il mercato è sempre più attivo in Serie A, soprattutto per i big. La Juventus, squadra che si sta muovendo per rafforzare la propria rosa estiva, ne sa una o due. Il futuro di Morata rimane poco chiaro e sta ancora bilanciando la redenzione con nuove avventure. La Juventus sta pianificando un cambiamento tra l'acquisizione e la vendita della prossima estate, con la dirigenza che si prepara a un cambiamento importante da qui ai prossimi mesi. Tuttavia, prima di fare un investimento, devi gestire al meglio la situazione dei giocatori già in squadra. Uno di quelli che possono dire addio al mercato è Alvaro Morata, ... Leggi su goalnews (Di domenica 20 febbraio 2022) Goal News Ildella Juventus è in fermento: stando a quanto riporta 'Sky Sport', c'è stato un contatto tra l'agente die l'Arsenal per il trasferimento del bomber spagnolo in Inghilterra.? Il mercato è sempre più attivo in Serie A, soprattutto per i big. La Juventus, squadra che si sta muovendo per rafforzare la propria rosa estiva, ne sa una o due. Il futuro dirimane poco chiaro e sta ancora bilanciando la redenzione con nuove avventure. La Juventus sta pianificando un cambiamento tra l'acquisizione e la vendita della prossima estate, con la dirigenza che si prepara a un cambiamento importante da qui ai prossimi mesi. Tuttavia, prima di fare un investimento, devi gestire al meglio la situazione dei giocatori già in squadra. Uno di quelli che possono dire addio al mercato è Alvaro, ...

