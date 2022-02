Calciomercato Napoli: gli azzurri provano il colpo dal Verona (Di domenica 20 febbraio 2022) L’esperto di Calciomercato Nicolò Schira ha riportato un’importante notizia di Calciomercato riguardante il Napoli attraverso il proprio profilo Twitter. Di seguito il suo tweet: Excl. – #Napoli are interested in #Verona’s midfielder Adrien #Tameze for the next season. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 20, 2022 Secondo quanto riportato dall’esperto, gli azzurri sarebbero interessati al centrocampista dell‘Hellas Verona Adrien Tameze. Il calciatore camerunense classe ’94 veste la maglia gialloblu dal 2020 e ha collezionato 58 presenze e 4 gol, tre dei quali messi a segno nel corso di questa stagione. FOTO: Getty Images, Tameze Si è reso protagonista anche nel corso dell’ultima partita contro la Roma, siglando il gol del raddoppio. Il ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 20 febbraio 2022) L’esperto diNicolò Schira ha riportato un’importante notizia diriguardante ilattraverso il proprio profilo Twitter. Di seguito il suo tweet: Excl. – #are interested in #’s midfielder Adrien #Tameze for the next season. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 20, 2022 Secondo quanto riportato dall’esperto, glisarebbero interessati al centrocampista dell‘HellasAdrien Tameze. Il calciatore camerunense classe ’94 veste la maglia gialloblu dal 2020 e ha collezionato 58 presenze e 4 gol, tre dei quali messi a segno nel corso di questa stagione. FOTO: Getty Images, Tameze Si è reso protagonista anche nel corso dell’ultima partita contro la Roma, siglando il gol del raddoppio. Il ...

