Calciomercato Juventus, nuovo obiettivo per la difesa: arriva dalla Spagna (Di domenica 20 febbraio 2022) La Juventus, per la prossima stagione, vuole regalare ad Allegri un nuovo centrale difensivo; la società ha individuato il profilo perfetto. Le non perfette condizioni fisiche di Chiellini e la probabile partenza di de Ligt, impongono alla Juventus di tornare sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Allegri con un nuovo centrale difensivo. Andiamo a scoprire il profilo individuato dalla società bianconera. Getty ImagesUno degli obiettivi della Juventus per la prossima stagione è il difensore centrale; dopo aver perso Sule, promesso al Borussia Dortmund, e visto le difficoltà nell'arrivare a Romagnoli, in trattativa per il rinnovo con il Milan, i bianconeri sembrano aver messo gli occhi su Koundé.

