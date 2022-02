Calciomercato Inter, Scamacca ma non solo: i nerazzurri pensano anche a Martial (Di domenica 20 febbraio 2022) Calciomercato Inter: per rinforzare l’attacco per la prossima stagione, i nerazzurri starebbero pensando anche a Martial Grandi movimenti di mercato in casa nerazzurra. Oltre all’affare Scamacca, per il quale anche il match di oggi tra Inter e Sassuolo sarà occasione per colloqui ed aggiornamenti, Marotta e soci lavorano sul fronte del mercato estero per regalare ad Inzaghi un’altra pedina in attacco. Il Corriere dello Sport, oltre a confermare la pista Jonathan David, fa il nome di Anthony Martial, il francese che lo United ha mandato in prestito al Siviglia per provare a rivitalizzarlo dopo le ultime due stagioni difficili. Il transalpino essere un altro affare alla Lukaku, ma a costi decisamente più contenuti. LEGGI TUTTE ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022): per rinforzare l’attacco per la prossima stagione, istarebbero pensandoGrandi movimenti di mercato in casa nerazzurra. Oltre all’affare, per il qualeil match di oggi trae Sassuolo sarà occasione per colloqui ed aggiornamenti, Marotta e soci lavorano sul fronte del mercato estero per regalare ad Inzaghi un’altra pedina in attacco. Il Corriere dello Sport, oltre a confermare la pista Jonathan David, fa il nome di Anthony, il francese che lo United ha mandato in prestito al Siviglia per provare a rivitalizzarlo dopo le ultime due stagioni difficili. Il transalpino essere un altro affare alla Lukaku, ma a costi decisamente più contenuti. LEGGI TUTTE ...

Advertising

Gazzetta_it : Calciomercato: Inter, Perisic e Brozovic a un passo dal rinnovo #serieA - cmdotcom : Antonello: 'Suning non considera la cessione dell' #Inter , impegno di Zhang a lungo termine'… - interchannel_ic : #Calciomercato @NicoSchira - Come possibili contropartite per #Scamacca e #Frattesi, #Sassuolo interessato ai giova… - CalcioNews24 : L'#Inter punta #Martial - internewsit : Brozovic-Inter, l'annuncio del rinnovo dipende... dal suo entourage! - CdS - -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Inter Sassuolo, per Scamacca e Frattesi un esame di futuro ...Ascolta la versione audio dell'articolo Sarà un Inter Sassuolo molto interessante in chiave presente ma anche per il possibile futuro di Scamacca e Frattesi Diversi spunti ci si attende da un Inter ...

Serie A, il Milan frena contro la Salernitana: sorridono Inter e Napoli Bicchiere mezzo vuoto per il 'Diavolo' che ora potrebbe essere risuperato dall'Inter e raggiunto dal Napoli, in caso di vittorie rispettivamente contro Sassuolo e Cagliari. Salernitana - Milan 2 - 2: ...

Calciomercato Inter, l'ultima offerta per il rinnovo di Perisic Calciomercato.com Il Messaggero | Di Natale: “Sarri maestro di calcio, ma senza Immobile è dura” Lazio e Udinese sanno giocare a calcio. Tra i bianconeri mi sta sorprendendo Beto ... Al completo i partenopei possono giocarsela con l’Inter che ha una rosa molto importante. Anche il Milan ha una ...

Diretta Inter-Sassuolo ore 18: probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming MILANO - Vincere e tornare nuovamente in vetta alla classifica di Serie A. È questo il diktat in casa Inter in vista della sfida al Sassuolo alle 18 al Meazza. I nerazzurri sono reduci da un periodo ...

...Ascolta la versione audio dell'articolo Sarà unSassuolo molto interessante in chiave presente ma anche per il possibile futuro di Scamacca e Frattesi Diversi spunti ci si attende da un...Bicchiere mezzo vuoto per il 'Diavolo' che ora potrebbe essere risuperato dall'e raggiunto dal Napoli, in caso di vittorie rispettivamente contro Sassuolo e Cagliari. Salernitana - Milan 2 - 2: ...Lazio e Udinese sanno giocare a calcio. Tra i bianconeri mi sta sorprendendo Beto ... Al completo i partenopei possono giocarsela con l’Inter che ha una rosa molto importante. Anche il Milan ha una ...MILANO - Vincere e tornare nuovamente in vetta alla classifica di Serie A. È questo il diktat in casa Inter in vista della sfida al Sassuolo alle 18 al Meazza. I nerazzurri sono reduci da un periodo ...