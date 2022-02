Calciomercato Fiorentina, un attaccante pronto ai saluti dalla prossima stagione! (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo un Calciomercato di gennaio rivoluzionato in attacco tra operazioni in entrata ed in uscita, anche in quello estivo la Fiorentina dovrà apportare cambiamenti: Callejon a fine stagione potrebbe infatti lasciare la Viola. Jose Maria Callejon FiorentinaIn Turchia il Fenerbache continua ad insistere per avere il laterale iberico. Le intenzioni del giocatore sono però quelle di ritornare in Liga, e, secondo il sito firenzeviola.it, Granada ed Espanyol sarebbero i club maggiormente interessati all’ex Napoli, il quale si trova in scadenza di contratto con i viola a giugno ed arriverebbe a parametro zero nella sua futura squadra. Leggi su rompipallone (Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo undi gennaio rivoluzionato in attacco tra operazioni in entrata ed in uscita, anche in quello estivo ladovrà apportare cambiamenti: Callejon a fine stagione potrebbe infatti lasciare la Viola. Jose Maria CallejonIn Turchia il Fenerbache continua ad insistere per avere il laterale iberico. Le intenzioni del giocatore sono però quelle di ritornare in Liga, e, secondo il sito firenzeviola.it, Granada ed Espanyol sarebbero i club maggiormente interessati all’ex Napoli, il quale si trova in scadenza di contratto con i viola a giugno ed arriverebbe a parametro zero nella sua futura squadra.

Advertising

Ftbnews24 : Calciomercato Fiorentina, Pradè lavora sulla difesa: Senesi e non solo ???? #Roma #ASRoma #SerieA #JuveRoma #Mourinho… - ilpodsport : #Calciomercato Italiano: 'Fiorentina, con l'Atalanta dovrai sudare' #ilpodsport - ParliamoDiNews : Fiorentina, occhi su un prospetto del Penarol | Mercato | - ParliamoDiNews : Fiorentina, si pesca in Ligue1 per la difesa | Mercato | - calciomercato_m : MERCATO - Penarol, Ruglio: 'Alvarez? La Fiorentina rilancerà presto l'offerta per portarlo in Italia'… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Fiorentina Fiorentina, si pesca in Ligue1 per la difesa Commenta per primo La Fiorentina studia il futuro della retroguardia e continua a monitorare da vicino la Ligue 1. Il nome sul taccuino è il classe '99 Facundo Medina, calciatore cresciuto nel River Plate ed esplodo al ...

Fiorentina, Italiano: 'Ikoné ha doti da grandissimo giocatore ma...' Commenta per primo Vincenzo Italiano , allenatore della Fiorentina , parla in conferenza stampa di Jonathan Ikoné : 'È giovanissimo, ha doti da grandissimo giocatore. Sa sacrificarsi per la squadra, ma è arrivato in un reparto in cui i compagni si muovono ...

Calciomercato Fiorentina, occhi su Ampadu che rientrerà al Chelsea Calcio News 24 Diretta Fiorentina-Atalanta ore 12.30: probabili formazioni, come vederla in tv e in streaming I nerazzurri cercano sul campo della Fiorentina di sfruttare il pareggio della Juventus nel derby, per provare ad agganciare il quarto posto. Obiettivo che diventa anche il sogno proibito dei viola.

Diretta Fiorentina-Atalanta ore 12.30: come vederla in tv, in streaming e probabili formazioni FIRENZE - La Fiorentina per sognare, l'Atalanta per approfittare del pareggio della Juventus nel derby e agganciare i bianconeri al quarto posto. La sfida tra i viola e i nerazzurri, accende il ...

Commenta per primo Lastudia il futuro della retroguardia e continua a monitorare da vicino la Ligue 1. Il nome sul taccuino è il classe '99 Facundo Medina, calciatore cresciuto nel River Plate ed esplodo al ...Commenta per primo Vincenzo Italiano , allenatore della, parla in conferenza stampa di Jonathan Ikoné : 'È giovanissimo, ha doti da grandissimo giocatore. Sa sacrificarsi per la squadra, ma è arrivato in un reparto in cui i compagni si muovono ...I nerazzurri cercano sul campo della Fiorentina di sfruttare il pareggio della Juventus nel derby, per provare ad agganciare il quarto posto. Obiettivo che diventa anche il sogno proibito dei viola.FIRENZE - La Fiorentina per sognare, l'Atalanta per approfittare del pareggio della Juventus nel derby e agganciare i bianconeri al quarto posto. La sfida tra i viola e i nerazzurri, accende il ...