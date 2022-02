Advertising

Corriere : Milan: con la Salernitana vittoria facile, Inter favorita col Sassuolo - Gazzetta_it : Intervista con Timothy Weah, il figlio di George: 'Il Milan fa parte della storia della mia famiglia, vorrei giocar… - CorSport : #Allegri: '#Vlahovic deve imparare a giocare in una grande squadra' ??? - TV7Benevento : Calcio: Serie A, Fiorentina-Atalanta 0-0 al termine del primo tempo - - Gazzetta_it : Il pitbull di Theo scappa e sbrana un cagnolino: il difensore a rischio denuncia #Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

Con cinque reti il Villarreal è al terzo posto in Spagna per gol nati dad'angolo (dopo Granada e Siviglia con 7): merito dei cross precisi prevalentemente di Parejo e dell'abilità di diversi ...TORINO - C'è questa retorica da derby per cui il Toro può giocarsela con la Juve solo mettendola sul piano dell'agonismo, del cuore, di Davide contro Golia . Luoghi comuni peraltro solo in parte ...Oggi Il Parma incassa anche con la Ternana: 2-3 al Tardini tra i fischi dei tifosi IlParmense.net (Ieri) - Non è bastata la batosta di Cremona per risollevare il Parma Calcio in questo campionato di ...Firenze, 20 feb. - (Adnkronos) - Termina sullo 0-0 il primo tempo di Fiorentina-Atalanta, 'lunch match' della 26/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze ...