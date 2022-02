Calcio: muore a 73 anni Pierlugi Frosio, capitano del Perugia dei miracoli (Di domenica 20 febbraio 2022) Roma, 20 feb. - (Adnkronos) - Il mondo del Calcio piange Pierluigi Frosio, scomparso oggi all'età di 73 anni. Il suo nome è legato al Perugia, squadra per la quale ha giocato da libero per 10 anni dal 1974 al 1984 e nella stagione 1978/1979 da capitano del 'Perugia dei miracoli' sfiora lo scudetto. Gli umbri si piazzano al secondo posto, alle spalle del Milan, senza subire sconfitte in tutto il campionato. Finita la carriera da calciatore riparte come allenatore dalle giovanili del Perugia. Nel 1987 guida il Monza alla promozione in B e poi nel 1990 passa all'Atalanta, in A. Tra le tante squadre che ha guidato nelle serie minori anche Como, Modena e Ravenna, Novara, Padova e Ancona. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Roma, 20 feb. - (Adnkronos) - Il mondo delpiange Pierluigi, scomparso oggi all'età di 73. Il suo nome è legato al, squadra per la quale ha giocato da libero per 10dal 1974 al 1984 e nella stagione 1978/1979 dadel 'dei' sfiora lo scudetto. Gli umbri si piazzano al secondo posto, alle spalle del Milan, senza subire sconfitte in tutto il campionato. Finita la carriera da calciatore riparte come allenatore dalle giovanili del. Nel 1987 guida il Monza alla promozione in B e poi nel 1990 passa all'Atalanta, in A. Tra le tante squadre che ha guidato nelle serie minori anche Como, Modena e Ravenna, Novara, Padova e Ancona.

Advertising

pisto_gol : @Inter e @acmilan , non è il caso di aprire una inchiesta e di accertare, se ci sono, di chi sono le responsabilità… - carlosanti2 : 1979/A Trieste muore Nereo Rocco, il «paròn» del calcio - LouD__________ : @sbrufflno Zangrillo compra il genoa calcio e questo muore clinicamente - Dani63450121 : @pisto_gol Verguenca, il calcio muore per colpa di chi il calcio lo vede solo come business. - SasMo74 : RT @ilbisa2: Un arbitro crolla a terra e muore durante una partita di calcio in Malesia -