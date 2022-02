Calcio: Juventus, nessuna lesione per Dybala ma difficile la presenza contro il Villarreal (Di domenica 20 febbraio 2022) Torino, 20 feb. - (Adnkronos) - La Juventus tira un sospiro di sollievo per Paulo Dybala. L'argentino ha effettuato gli esami strumentali al JMedical che, secondo quanto riporta Sky Sport, hanno escluso lesioni muscolari alla coscia sinistra dopo la sostituzione nel derby contro il Torino. Per l'attaccante bianconero solo un affaticamento che, tuttavia, potrebbe costargli l'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal, in programma martedì sera alle ore 21 all'Estadio de la Cerámica. Dybala, infatti, va verso il forfait. Una scelta a scopo precauzionale da parte di Allegri: il numero dieci bianconero vorrebbe partire con la squadra, ma non giocherebbe dall'inizio. L'allenatore, dunque, non potrà schierare il tridente composto dall'argentino, Vlahovic e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Torino, 20 feb. - (Adnkronos) - Latira un sospiro di sollievo per Paulo. L'argentino ha effettuato gli esami strumentali al JMedical che, secondo quanto riporta Sky Sport, hanno escluso lesioni muscolari alla coscia sinistra dopo la sostituzione nel derbyil Torino. Per l'attaccante bianconero solo un affaticamento che, tuttavia, potrebbe costargli l'andata degli ottavi di finale di Champions Leagueil, in programma martedì sera alle ore 21 all'Estadio de la Cerámica., infatti, va verso il forfait. Una scelta a scopo precauzionale da parte di Allegri: il numero dieci bianconero vorrebbe partire con la squadra, ma non giocherebbe dall'inizio. L'allenatore, dunque, non potrà schierare il tridente composto dall'argentino, Vlahovic e ...

