Calcio a 5 | Serie A | Petrarca e Pesaro | entrambe fermate sul pareggio Meta Catania a valanga

In attesa del posticipo di oggi pomeriggio tra Futsal Pescara e Feldi Eboli, la Serie A di Calcio a 5 ha emesso i suoi verdetti in merito alla 17esima giornata della stagione regolare 2021-2022. Al netto degli anticipi del 18 febbraio, che hanno visto pareggiare 1-1 la Sandro Abate e il Lido di Ostia e vincere 3-4 la Came Dosson sul campo della Cormar Polistena, andiamo a vedere come sono andate le cose in data 19 febbraio. Le news più significative arrivano dalla testa della classifica, dove sia il Petrarca sia l'Italservice Pesaro sono state fermate sul pareggio, entrambe in casa, rispettivamente contro il Manfredonia (1-1) e il CMB Matera (2-2). Un doppio rallentamento inatteso che ha consentito a un Napoli dilagante, 1-4 sul campo del Ciampino Aniene, di accorciare ...

