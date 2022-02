Cagliari-Napoli, Insigne out per infortunio: affaticamento muscolare alla coscia destra (Di domenica 20 febbraio 2022) Brutte notizie dall’ultimo allenamento per Luciano Spalletti alla vigilia di Cagliari-Napoli. Per un infortunio muscolare, Lorenzo Insigne salterà la sfida dell’Unipol Domus. Non ci sarà dunque il capitano azzurro, che durante l’ultima seduta si è fermato per un affaticamento alla coscia destra, e che sarà rimpiazzato ancora una volta da Elmas. Per il resto, out anche Lobotka, Politano, Lozano e Anguissa, in dubbio Osimhen. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Brutte notizie dall’ultimo allenamento per Luciano Spallettivigilia di. Per un, Lorenzosalterà la sfida dell’Unipol Domus. Non ci sarà dunque il capitano azzurro, che durante l’ultima seduta si è fermato per un, e che sarà rimpiazzato ancora una volta da Elmas. Per il resto, out anche Lobotka, Politano, Lozano e Anguissa, in dubbio Osimhen. SportFace.

Advertising

GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Si ferma Insigne: il capitano del Napoli salta la trasferta di Cagliari ??? - DiMarzio : #SerieA | #Insigne non partirà per la trasferta contro il @CagliariCalcio - julesbae_ : RT @AndreaTiberio7: La Juve pareggia col Torino, il Milan pareggia con la Salernitana. Il Napoli pronto a regalare la partita al Cagliari… - mvcalcio : RT @sportface2016: #CagliariNapoli, #Insigne non ci sarà per infortunio: affaticamento muscolare in allenamento - capuano_daniele : @sscnapoli a Cagliari nn possiamo sbagliare, andiamo con la testa e la voglia di portarla a casa, forza Napoli. -