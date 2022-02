Cagliari, Mazzarri ritrova il “suo” Napoli: mai vittorioso contro gli azzurri (Di domenica 20 febbraio 2022) L’allenatore del Cagliari Mazzarri ritroverà il “suo” Napoli, squadra che ha allenato e riportato ai fasti di un tempo L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sulla bella parentesi di Walter Mazzarri alla guida del Napoli, squadra che incontrerà domani sera con il suo Cagliari. Sulla panchina azzurra, il tecnico toscano portò avanti una rivoluzione che avrebbe poi modificato per sempre la storia recente degli azzurri con la vittoria della Coppa Italia e con le due qualificazioni in Champions League. Un processo evolutivo andato avanti dal 2009 al 2013 che portò lo stesso Mazzarri a maturare e a diventare l’allenatore tenace, arrabbiato, agitato e pretenzioso che vediamo oggi. L’obiettivo del mister, ora, è di prendersi cura ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022) L’allenatore delritroverà il “suo”, squadra che ha allenato e riportato ai fasti di un tempo L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport si sofferma sulla bella parentesi di Walteralla guida del, squadra che incontrerà domani sera con il suo. Sulla panchina azzurra, il tecnico toscano portò avanti una rivoluzione che avrebbe poi modificato per sempre la storia recente deglicon la vittoria della Coppa Italia e con le due qualificazioni in Champions League. Un processo evolutivo andato avanti dal 2009 al 2013 che portò lo stessoa maturare e a diventare l’allenatore tenace, arrabbiato, agitato e pretenzioso che vediamo oggi. L’obiettivo del mister, ora, è di prendersi cura ...

